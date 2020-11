DIRETTA Juventus Cagliari – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la pausa dovuta alle nazionale, la Juventus ritorna in campo, e giocherà contro il Cagliari di Di Francesco all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20.45 sabato 21 novembre. Le scelte degli allenatori Pirlo ritrova De Ligt che sopperirà alle assenze di Bonucci e Chiellini: l’olandese ritorna titolare dopo oltre 3 mesi, dove farà coppia com Demiral, con Cuadrado e Danilo sulle fasce. Rabiot e Arthur agiranno in mediana con Chiesa e McKennie sugli esterni, con la confermata coppia Ronaldo-Morata davanti. Niente Godin e Nandez per il Cagliari: Di Francesco schiererà Klavan e Walukiewicz al centro, al centrocampo troveranno posto Marin e Rog con Joao Pedro in mediana, con probabilmente Sottil a supportare il Cholito Simeone. Formazioni ufficiali Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la pausa dovuta alle nazionale, laritorna in campo, e giocherà contro ildi Di Francesco all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20.45 sabato 21 novembre. Le scelte degli allenatori Pirlo ritrova De Ligt che sopperirà alle assenze di Bonucci e Chiellini: l’olandese ritorna titolare dopo oltre 3 mesi, dove farà coppia com Demiral, con Cuadrado e Danilo sulle fasce. Rabiot e Arthur agiranno in mediana con Chiesa e McKennie sugli esterni, con la confermata coppia Ronaldo-Morata davanti. Niente Godin e Nandez per il: Di Francesco schiererà Klavan e Walukiewicz al centro, al centrocampo troveranno posto Marin e Rog con Joao Pedro in mediana, con probabilmente Sottil a supportare il Cholito Simeone.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, ...

GuidaTVPlus : 21-11-2020 20:45 #Sportitalia Serie A Live - Juventus vs Cagliari (diretta) #Sport #StaseraInTV - EasyMediaAsia : Juventus-Cagliari: formazioni, tattica, le parole di Pirlo, dove vederla ||| Avsim Prepartita: Torna la #Juventus i… - CalcioIN : #Juventus-#Cagliari Live Streaming, partita in Diretta TV su DAZN | #JuveCagliari 3BOX Notizie - CalcioIN : Juventus-Cagliari Live Streaming, partita in Diretta TV su DAZN - CORNERNEWS24 : #Calcio - DIRETTA Serie A Juventus-Cagliari In campo alle 20.45 per il terzo anticipo dell'ottava giornata di Serie A -