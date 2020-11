Diletta Leotta, addio Daniele Scardina: foto col suo amore (Di sabato 21 novembre 2020) Diletta Leotta volta definitivamente pagina e dice addio a Daniele Scardina? La conduttrice pubblica una foto con il suo amore. Diletta Leotta pubblica su Instagram una foto in cui abbraccia il suo amore. Bellissima e sorridente, la conduttrice si mostra insieme al suo, piccolo, grande amore che ha rapito totalmente il suo cuore. Una foto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 21 novembre 2020)volta definitivamente pagina e dice? La conduttrice pubblica unacon il suopubblica su Instagram unain cui abbraccia il suo. Bellissima e sorridente, la conduttrice si mostra insieme al suo, piccolo, grandeche ha rapito totalmente il suo cuore. UnaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DarioMontefiori : @VujaBoskov @RegLombardia Ma a Fontana non poteva piacere Diletta Leotta? - ale94ge : RT @infoitcultura: Ciro Immobile porge e fa toccare il pesce in mano a Diletta Leotta – FOTO - BeppeLoveUs : RT @infoitcultura: Ciro Immobile porge e fa toccare il pesce in mano a Diletta Leotta – FOTO - Silvio2611_ : RT @infoitcultura: Ciro Immobile porge e fa toccare il pesce in mano a Diletta Leotta – FOTO - giov1926 : RT @infoitcultura: Ciro Immobile porge e fa toccare il pesce in mano a Diletta Leotta – FOTO -