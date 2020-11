Di Maio: “Il rimpasto sarebbe un insulto. Natale? Speriamo che i dati permettano di riaprire” (Di sabato 21 novembre 2020) Di Maio al ‘Corriere della Sera’: “L’obiettivo è difendere la vita, ma senza lavorare farlo penso che sia difficile”. ROMA – Lunga intervista di Luigi Di Maio al Corriere della Sera. Il ministro degli Esteri ha confermato il suo no ad una possibile maggioranza allargata: “Forza Italia in questo momento sta dimostrando un grande senso di responsabilità verso le istituzioni e credo gli debba essere riconosciuto, non era scontato. Ciò che ho detto è che va benissimo il dialogo all’interno del perimetro tracciato dal presidente Mattarella, ma ognuno al suo posto. L’opposizione è una cosa, la maggioranza un’altra“. L’ex leader pentastellato ha escluso l’ipotesi di un rimpasto: “In questo momento sarebbe un insulto a migliaia di famiglie e lavoratori che vivono e soffrono nell’incertezza. La rotta qui ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020) Dial ‘Corriere della Sera’: “L’obiettivo è difendere la vita, ma senza lavorare farlo penso che sia difficile”. ROMA – Lunga intervista di Luigi Dial Corriere della Sera. Il ministro degli Esteri ha confermato il suo no ad una possibile maggioranza allargata: “Forza Italia in questo momento sta dimostrando un grande senso di responsabilità verso le istituzioni e credo gli debba essere riconosciuto, non era scontato. Ciò che ho detto è che va benissimo il dialogo all’interno del perimetro tracciato dal presidente Mattarella, ma ognuno al suo posto. L’opposizione è una cosa, la maggioranza un’altra“. L’ex leader pentastellato ha escluso l’ipotesi di un: “In questo momentouna migliaia di famiglie e lavoratori che vivono e soffrono nell’incertezza. La rotta qui ...

