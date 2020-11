Decreto Ristori ter, via libera dal governo: 2 miliardi di fondi. Ai comuni 400 milioni per aiuti alimentari, 100 per farmaci anti-Covid (Di sabato 21 novembre 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scostamento di bilancio da 8 miliardi da votare in Parlamento giovedì prossimo, ma un terzo Decreto Ristori garantirà risorse immediate per chi ha chiuso nel passaggio delle Regioni all’arancione o al rosso. Con il Decreto ter, il governo stanzia 2 miliardi. I fondi arriveranno alle aziende con l’ormai consueta erogazione dell’Agenzia delle Entrate. I soldi, nella gran parte dei casi, saranno quantificati in base alle somme già ricevute per le chiusure della scorsa primavera. Il Decreto è costituito di soli 6 articoli e alla lista dei codici Ateco che ricevono aiuti perché in zona rossa si aggiungono i negozi di scarpe e accessori. I 2 miliardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scostamento di bilancio da 8da votare in Parlamento giovedì prossimo, ma un terzogarrà risorse immediate per chi ha chiuso nel passaggio delle Regioni all’arancione o al rosso. Con ilter, ilstanzia 2. Iarriveranno alle aziende con l’ormai consueta erogazione dell’Agenzia delle Entrate. I soldi, nella gran parte dei casi, saranno quficati in base alle somme già ricevute per le chiusure della scorsa primavera. Ilè costituito di soli 6 articoli e alla lista dei codici Ateco che ricevonoperché in zona rossa si aggiungono i negozi di scarpe e accessori. I 2...

sole24ore : La dote del nuovo decreto Ristori sale a 2 miliardi - Noiconsalvini : #COVID, MASSIMO #BOLDI IN CAMPO PER LE IMPRESE LOMBARDE ESCLUSE DAL DECRETO RISTORI - Adnkronos : #DecretoRistori, via libera #Cdm a 'ter' e scostamento da 8 mld - quotidianodirg : Cdm, via libera al decreto Ristori ter da 2 miliardi - TommyBrain : Sputnik:Cdm: varato decreto ristori ter e scostamento di bilancio da € 8 miliardi -