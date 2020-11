Decreto Ristori e Ristori Bis: come accedere alle nuove domande online (Di sabato 21 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate, con un nuovo comunicato stampa, spiega come presentare la domanda di accesso per i contributi a fondo perduto dei Decreti Ristori e Ristori Bis. Possono accedere al nuovo aiuto economico i contribuenti che non avevano presentato l’istanza prima per le somme erogate con il Decreto Rilancio. Invece, come avevamo spiegato per il reddito di emergenza, per chi aveva già presentato la domanda a primavera verranno accreditate le somme in maniera automatica sul conto corrente. Istanze per Ristori e Ristori Bis, ecco dove si trovano le domande online La domanda di accesso ai contributi si trova nel portale Fatture e Corrispettivi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate, con un nuovo comunicato stampa, spiegapresentare la domanda di accesso per i contributi a fondo perduto dei DecretiBis. Possonoal nuovo aiuto economico i contribuenti che non avevano presentato l’istanza prima per le somme erogate con ilRilancio. Invece,avevamo spiegato per il reddito di emergenza, per chi aveva già presentato la domanda a primavera verranno accreditate le somme in maniera automatica sul conto corrente. Istanze perBis, ecco dove si trovano leLa domanda di accesso ai contributi si trova nel portale Fatture e Corrispettivi ...

