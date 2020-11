De Luca | “Tamponi rapidi? Non seguite esempio Zaia o vi rovinate la membrana”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) “Ho visto la dimostrazione fatta dal collegasul tampone ‘fai da te’. Ci avviniamo al Natale e devo essere buono. Se ti inzeppi il cotton fioc nelle narici, rischi di rovinarti la membrana. Sono cose delicate da fare in maniera seria e non dilettantesca. Evitiamo annunci a sorpresa ogni mese. Invito a non seguire l’del mio amico e collega del Veneto”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, durante una diretta Facebook. “La validità dei tamponi – ha aggiunto – la deve fissare l’Iss e il ministero della Salute. Esistono i tamponi affidabili che ti dicono in 1-2 minuti il risultato? Se ci sono, avete il dovere di consegnarli alle Regioni. Se non sono affidabili e non sono certificati, l’Iss e il ministro della Salute devono dirlo”. SportFace.