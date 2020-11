De Luca contro tutti | “Questa non è una zona rossa | ma rosè”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 21 novembre 2020) di Monica De Santis “In Campania sono arrivati dei cosiddetti ispettori, un’altra cialtronata tutta propagandistica, utile solo per parare l’ondata di sciacallaggio politico e mediatico”. Ha esordito così ieri pomeriggio Vincenzo Denel corso del suo consueto intervento del venerdi pomeriggio attraverso facebook. Nel mirino del presidente della Campania l’ispezione richiesta dal ministro della Salute Roberto Speranza nei giorni precedenti alla disposizione dellaregionale. “Bisognava far finta di mettere qualcosa in piedi. Gli ispettori sono venuti, che hanno visto? Le relazioni, non so se vere, false o finte, sono arrivate prima sui giornali che alla Regione. Le Regioni per esempio non sono informate sui criteri dell’Rt, il cosiddetto indice di contagiosità. L’articolo completo sull’edizione digitale di ...