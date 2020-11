Dazn è down, impossibile fare il login e guardare le partite (Di sabato 21 novembre 2020) Il fischio d’inizio tra Juventus Cagliari sta per fischiare, decidete quindi di accedere a Dazn ma la pagina vi risponde con un bel messaggio di errore? Non siete gli unici. Vediamo cosa sta succedendo. Dazn non funziona: problemi di login Nuovo disservizio per Dazn, questa volta il problema però non è di qualità della visione dei contenuti multimediali né di accesso alle pagine di Dazn.it, bensì a essere intaccato è proprio il sistema di login che ci permette di accedere al nostro abbonamento e quindi alle dirette streaming. Purtroppo però si tratta a tutti gli effetti di un disservizio di un Dazn e non c’è nulla che voi possiate fare per risolverlo, inutile quindi qualsiasi sforzo in questo senso come ad esempio fare il recupero ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 novembre 2020) Il fischio d’inizio tra Juventus Cagliari sta per fischiare, decidete quindi di accedere ama la pagina vi risponde con un bel messaggio di errore? Non siete gli unici. Vediamo cosa sta succedendo.non funziona: problemi diNuovo disservizio per, questa volta il problema però non è di qualità della visione dei contenuti multimediali né di accesso alle pagine di.it, bensì a essere intaccato è proprio il sistema diche ci permette di accedere al nostro abbonamento e quindi alle dirette streaming. Purtroppo però si tratta a tutti gli effetti di un disservizio di une non c’è nulla che voi possiateper risolverlo, inutile quindi qualsiasi sforzo in questo senso come ad esempioil recupero ...

