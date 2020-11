Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Paso – Video – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la seconda coppia ad esibirsi nella finale di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana, il pugile ha avuto modo di rivedere la madre e danzare con lei a sorpresa. Un momento toccante, che ha fatto vacillare le gambe di entrambi. Daniele Scardina è felice di questa esperienza: lo ha aiutato a superare un momento difficile. Non solo per la fine di un grande amore, ma anche per superare la perdita del nonno. Anche Anastasia è rimasta colpita dal suo allievo. Ha imparato tanto al suo fianco ed è felice di averlo potuto conoscere. Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)sono la seconda coppia ad esibirsi nella finale dicon le. La scorsa settimana, il pugile ha avuto modo di rivedere la madre e danzare con lei a sorpresa. Un momento toccante, che ha fatto vacillare le gambe di entrambi.è felice di questa esperienza: lo ha aiutato a superare un momento difficile. Non solo per la fine di un grande amore, ma anche per superare la perdita del nonno. Ancheè rimasta colpita dal suo allievo. Ha imparato tanto al suo fianco ed è felice di averlo potuto conoscere.con le ...

arual812 : RT @elisdono: #BallandoConLeStelle Daniele Scardina ha dedizione, attitudine, coraggio e una storia che è emersa in un crescendo. Non una p… - arual812 : RT @ilariasays: Gente, abbiamo solo una missione: far vincere Daniele Scardina! #BallandoConLeStelle - Fuoridime1 : Daniele Scardina e Gilles Rocca sicuramente i migliori di questa edizione, peccato che Gilles sarà cannato dal giud… - julia__tweets : Sento che stasera non vinceranno Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina e sono già incazzata #BallandoConLeStelle - mayfrayn67 : #BallandoConLeStelle per me sul podio, non so ancora in che ordine, Daniele Scardina, Elisa Isoardi e Gilles Rocca -