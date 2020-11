Dance anni '80 made in Italy infiamma Tik Tok (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA, 21 NOV - Il brano "Melody" della band italiana Plustwo in questi giorni è diventato virale su TikTok, il social preferito dai ragazzi tra i 13 e i 24 anni, ottenendo decine di milioni di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA, 21 NOV - Il brano "Melody" della band italiana Plustwo in questi giorni è diventato virale su TikTok, il social preferito dai ragazzi tra i 13 e i 24, ottenendo decine di milioni di ...

Il brano "Melody" della band italiana Plustwo in questi giorni è diventato virale su TikTok, il social preferito dai ragazzi tra i 13 e i 24 anni, ottenendo decine di milioni di visualizzazioni, mentr ...

Il sabato sera di R101 è con Regina e “Dance Party”

C'è un nuovo appuntamento nel sabato sera di R101, "Dance Party" con Regina,, già protagonista di "Procediamo" con Fernando Proce. Regina- una delle voci storiche della Dance anni Novanta - proporrà ...

