Dal “rispetto dei fedeli” alle minacce della Cecenia: l’ambiguità di Putin sugli attentati in Francia (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto ancora sulla stampa per difendere i valori della République, e in particolare il diritto alla libertà di espressione, lamentando lo scarso sostegno internazionale dopo gli ultimi attacchi terroristici in Francia. Dalle pagine del New York Times Macron ha accusato i media anglosassoni di “legittimare queste violenze” perché accusano il suo Paese di essere razzista e islamofobo. Nelle scorse settimane infatti la Francia e il suo leader sono hanno subito attacchi non solo dal mondo musulmano con a capo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La Russia di Putin – che si erge a paladino della lotta al terrorismo interno, che ha imperversato durante le due guerre cecene, e a quello jihadista in Siria – ha reagito agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto ancora sulla stampa per difendere i valoriRépublique, e in particolare il diritto alla libertà di espressione, lamentando lo scarso sostegno internazionale dopo gli ultimi attacchi terroristici in. Dpagine del New York Times Macron ha accusato i media anglosassoni di “legittimare queste violenze” perché accusano il suo Paese di essere razzista e islamofobo. Nelle scorse settimane infatti lae il suo leader sono hanno subito attacchi non solo dal mondo musulmano con a capo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La Russia di– che si erge a paladinolotta al terrorismo interno, che ha imperversato durante le due guerre cecene, e a quello jihadista in Siria – ha reagito agli ...

amnestyitalia : Le preoccupazioni espresse oggi dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura sul trattamento di rifugiati… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana rafforzati i controlli della @PLRomaCapitale per il rispetto delle norme anti-contagio:… - joshuawongcf : che continua giorno dopo giorno a battersi affinché il dal governo centrale cinese rispetti la Legge Fondamentale d… - fattoquotidiano : Dal “rispetto dei fedeli” alle minacce della Cecenia: l’ambiguità di Putin sugli attentati in Francia - clikservernet : Dal “rispetto dei fedeli” alle minacce della Cecenia: l’ambiguità di Putin sugli attentati in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Dal “rispetto Pubblicazione del Vertice dei Leader del G20 - Valutazione del rispetto delle assicurazioni prese dal G20 Fortune Italia