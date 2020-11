Dal Nagorno-Karabakh la nuova strategia russa nei Balcani?

Leggi su formiche

(Di sabato 21 novembre 2020) A piccoli passi verso un altro risikoco? Ilassomiglia, dopo l’accordo anti-armeno, alla Crimea e al Donbass. Ovvero Mosca sostiene varie tendenze separatiste al fine di poter influenzare gli sviluppi politici in questi stati. Lo stesso starebbe facendo nei(dove la Cina ha investito già massicciamente) per poter avere un potere permanente, come si inizia a raccontare nei circoli diplomatici. Pomacchi, Kosovari e minoranzeche: chi soffia sul vento separatista investe strutturalmente sull’indebolimento del fronte Nato e della politica Ue di allargamento che vorrebbe scommettere lì su unaagorà commerciale.Persa la “guerra” con gli Usa in Albania e Macedonia del nord, avviate ...