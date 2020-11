Crozza-Spirlì si rivolge a Gino Strada: “Da in Calabria noi non c’è la guerra. Costruiamo gli ospedali già bombardati per tradizione” (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso di Fratelli di Crozza , in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza/ Spirlì ribadisce il no sull’arrivo di Gino Strada come commissario alla Sanità Calabrese: “Vuole venire da noi come fossimo in guerra, ma da noi non c’è guerra! Siamo noi che Costruiamo gli ospedali già bombardati…è la nostra tradizione architettonica da decenni!”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizioribadisce il no sull’arrivo dicome commissario alla Sanità Calabrese: “Vuole venire da noi come fossimo in, ma da noi non c’è! Siamo noi chegligià…è la nostra tradizione architettonica da decenni!”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Affaritaliani : Fratelli di Crozza, Spirlì: 'Gino Strada, da noi non c'è la guerra' - paoloangeloRF : “Vuole mandare un Santone ... sciamano..? Io neanche sapevo di aver un presidente di assemblea la giunta non è stat… - HA72978168 : Ma chi aveva nominato Spirli....grande Crozza - Lucia05149332 : #Crozza #spirlì è imbarazzante ?????????? - MassimoPiampian : Crozza per la prima volta nei panni di Spirlì, Cotticelli e Zuccatelli: «La vera emergenza in Calabria? Siamo noi t… -

Ultime Notizie dalla rete : Crozza Spirlì Coronavirus: Fontana, 'ospedale in Fiera non inutile, nostro punto di forza' Affaritaliani.it