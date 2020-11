Crozza-De Luca contro Zaia | “Con il tampone fai da te c’è il rischio di arrivare al cervello… Di Maio affondi pure | tanto non c’è pericolo”

(Di sabato 21 novembre 2020) Uno strepitoso-De, nel corso di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, torna ad attaccare il governatore: “… Zaietto campione del mondo diacrobatico, fachiro del cotton-fioc… ha fatto la dimostrazione delper la diagnosi rapida del Covid. Raccomando a tutti di non seguire l’esempio diperché se ti inzeppi il cotton-fioc nel naso rischi di perforare la membrana in alcuni casi… si puòanche alper questo… Dinon corre pericolo.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maurizio Crozza – nella puntata di "Fratelli di Crozza" in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – torna a vestire i panni del governatore Luca Zaia mentre in ...