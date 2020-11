Crotone-Lazio,possibile rischio rinvio: forti nubifragi mettono in dubbio la gara dello ‘Scida’. Le ultime (Di sabato 21 novembre 2020) Cosa sta succedendo a Crotone?VIDEO Crotone-Lazio, Inzaghi: “Luis Alberto? Sa di aver fatto una cavolata, verrà multato. Sulla formazione…”Una forte ondata di maltempo sta mettendo a serio rischio la disputa della sfida di Serie A - prevista per quest'oggi alle ore 15 - tra Crotone e Lazio. Potenti nubifragi si sono abbattuti fin dalla serata di ieri sulla città calabrese e non sembrerebbero dover cessare. Come ampiamente spiegato anche dal Corriere dello Sport, le attuali condizioni di maltempo rischiano di compromettere il normale svolgimento della gara, con le due squadre che presumibilmente scenderanno in campo per un sopralluogo approfondito del terreno di gioco. Oltre alla pioggia, però, ci sarebbero anche forti ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Cosa sta succedendo a?VIDEO, Inzaghi: “Luis Alberto? Sa di aver fatto una cavolata, verrà multato. Sulla formazione…”Una forte ondata di maltempo sta mettendo a seriola disputa della sfida di Serie A - prevista per quest'oggi alle ore 15 - tra. Potentisi sono abbattuti fin dalla serata di ieri sulla città calabrese e non sembrerebbero dover cessare. Come ampiamente spiegato anche dal CorriereSport, le attuali condizioni di maltempo rischiano di compromettere il normale svolgimento della, con le due squadre che presumibilmente scenderanno in campo per un sopralluogo approfondito del terreno di gioco. Oltre alla pioggia, però, ci sarebbero anche...

