Crotone-Lazio oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la pausa nazionali torna in campo anche il campionato italiano, che riparte con Crotone-Lazio, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti vanno in trasferta allo stadio Ezio Scida dovendo fare i conti con l’assenza sicura di Sergej Milinkovic-Savic, positivo al tampone. In dubbio anche Ciro Immobile, che ancora non è risultato negativo. L’incontro, in programma oggi sabato 21 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la pausa nazionali torna in campo anche il campionato italiano, che riparte con, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti vanno in trasferta allo stadio Ezio Scida dovendo fare i conti con l’assenza sicura di Sergej Milinkovic-Savic, positivo al tampone. In dubbio anche Ciro Immobile, che ancora non è risultato negativo. L’incontro, in programmasabato 21 novembre alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

dawid_jasniak : @K_Stanowski Totty vs City over 2,5 , Crotone vs Lazio 2 , Juve vs Cagliari handicap 0:1 ???????????? - GoalItalia : Calabria nella morsa del maltempo: #CrotoneLazio a rischio rinvio ? - laziolibera : Diretta Crotone-Lazio ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni - laziolibera : Allerta Meteo sulla serie A: Crotone-Lazio ad alto rischio per la pioggia - aceofbet_ : 03.00 - Manchester United vs W.B.A Pasaran : 1 1/4 , O/U : 2 3/4 Prediksi : Manchester United / Score : 2-0 ITALY… -