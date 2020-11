Crotone-Lazio è calcio-piscina | la Serie A gioca su un terreno fantozziano VIDEO

(Di sabato 21 novembre 2020) Sono i due volti delitaliano. Da un lato, grazie esclusivamente alle capacità manageriali di Paolo Dal Pino, ilitaliano scopre il mercato e lo conquista con un accordo decisamente vantaggioso: 1,7 miliardi di euro per l’ingresso dei fondi e la creazione di una media company che gestisca laA. È stato un vero e proprio miracolo. Dal Pino ha dato alitaliano quel che ilitaliano non avrebbe assolutamente meritato e infatti senza di lui mai sarebbe riuscito a conquistarsi, perduto com’è nelle liti da bottega dei suoi presidenti la maggioranza dei quali è incapace di vedere al di là del proprio naso. Lo straordinario lavoro di Dal Pino è reso ancora più evidente dalle condizioni deldi gioco su cui si sta disputando ...

Crotone finisce sott'acqua per un violento nubifragio. La città si è risvegliata con le vie impraticabili. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo ...Cross di Parolo, Ciro anticipa sul primo palo e la mette, di testa, in volo, sul secondo. Lazio avanti. 19'pt Si ferma il pallone. E aiuta evidentemente il Crotone. Lazzari aveva lo spazio per poter ...