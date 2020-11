Crotone-Lazio a rischio rinvio: è allerta rossa per il maltempo (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la sosta per le Nazionali, la serie A dovrebbe ripartire con Crotone-Lazio alle ore 15 ma al momento la partita è a forte rischio rinvio a causa del maltempo. La pioggia si è abbattuta su Crotone e provincia, fortissime precipitazioni si sono verificate da questa notte creando tantissimi disagi al punto che la Protezione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la sosta per le Nazionali, la serie A dovrebbe ripartire conalle ore 15 ma al momento la partita è a fortea causa del. La pioggia si è abbattuta sue provincia, fortissime precipitazioni si sono verificate da questa notte creando tantissimi disagi al punto che la Protezione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

