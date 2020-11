Crotone Lazio a rischio LIVE | terreno in ottime condizioni | si gioca!

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020)è aa causa del nubifragio che ha colpito la città calabrese Nella notte si è abbattuto suun violentissimo nubifragio, con alcune zone della città che sono soggette ad allagamenti. Il Comune cha comunicato che: «La situazione in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso». AGGIORNAMENTO ORE 11.15 – In merito alla situazione riguardante la partita, il club rossoblù ha diramato un comunicato ufficiale: «Al momento non abbiamo nessuna comunicazione né tantomeno siamo noi a poter decidere sull’eventuale svolgimento o meno del match. Per ora possiamo solo dirvi che alle 15 è in programma la gara e possiamo solo garantire di dare tutte le info necessarie anche a chi ...