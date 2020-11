Crotone-Lazio 21 novembre ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 21 novembre 2020) Lairriducibile vista prima della sosta che in piena emergenza ha strappato due punti preziosi a Zenit e Juve grazie ai gol a tempo scaduto di Caicedo deve adesso ritrovare ritmo in campionato con una vittoria che aiuterebbe a rimanere nel gruppo delle squadre che si contendono il quarto posto, ma le incertezze legate InfoBetting: Scommesse Sportive e

laziopress : - laziopress : - laziopress : - laziopress : - laziopress : -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Lazio

Si registrano allagamenti in diverse zone, con i Vigili del Fuoco impegnatissimi. Seri dubbi sulla possibilità che la partita di calcio Crotone-Lazio possa disputarsi.La Lazio prova a mettersi alle spalle un mese difficile, più extra-campo che a livello di risultati. I biancocelesti scendono in campo a Crotone per riprendere il passo in Serie A e per dimenticare i ...