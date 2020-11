Cristiano Ronaldo - Vicinissimo il ritorno al Real Madrid

(Di sabato 21 novembre 2020) In un articolo che, ha ampio risalto nell'home page del quotidiano madrileno, il quotidiano iberico ha sempre meno dubbi: nonostante il suo legame con la Juventus (con cui è legato da un contratto ...

Secondo quanto riporta "Marca", Cristiano Ronaldo si starebbe sempre più riavvicinando all'ambiente madrileno per porre le basi per ...Cristiano Ronaldo nel corso della sua carriera ha sempre avuto una costante: realizzare caterve di gol. Anche con la maglia della Juventus il portoghese ha segnato la bellezza di 71 reti in 94 ...