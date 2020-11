"Cristiano Ronaldo sta mandando segnali al Real Madrid" (Di sabato 21 novembre 2020) Madrid (Spagna) - Quando andò via clamorosamente dal Real Madrid per trasferirsi alla Juventus , sembrava che i rapporti tra Cristiano Ronaldo e il club spagnolo fossero compromessi per sempre. Adesso,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020)(Spagna) - Quando andò via clamorosamente dalper trasferirsi alla Juventus , sembrava che i rapporti trae il club spagnolo fossero compromessi per sempre. Adesso,...

ZZiliani : Siccome l’informazione sportiva è al 90% Istituto Luce, cioè capacità di autocritica uguale a zero, le recensioni a… - lotta_rosaria : RT @ZZiliani: Siccome l’informazione sportiva è al 90% Istituto Luce, cioè capacità di autocritica uguale a zero, le recensioni al mio libr… - GennaroGugliano : @RITADILULLO1 ma anche di cristiano ronaldo... e di Orsato..... - sportli26181512 : 'Cristiano Ronaldo sta mandando segnali al Real Madrid': Secondo quanto riportato da Marca, il portoghese starebbe… - douye094 : RT @Drwhales_: @OduduPaul Cristiano Ronaldo or Juve ? -