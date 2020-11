Crisanti spiega cosa voleva dire sul vaccino contro il Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) “Una tempesta in un bicchiere d’acqua. La mia è stata una risposta provocatoria a una domanda provocatoria, sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Se ilviene approvato dai vari organi regolatori, i dati sono messi a disposizione della comunità scientifica e siamo tutti soddisfatti, sarò il primo a vaccinarmi, come per ilper l’influenza, sia ben chiaro”. Il virologo Andrea, docente di Microbiologia dell’università di Padova, reagisce alla pioggia di critiche seguite alla sua affermazione di non volersi vaccinare a gennaioCovid-19. “E forse – sottolinea – varrà molto di più la mia adesione allora, che non aver detto subito ‘sì sì’ come una pecora perché è beneche uno si fa il, anche se magari poi non se lo fa. Ho chiesto ...