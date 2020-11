Covid, Zampa: «Spostamenti tra regioni per raggiungere i congiunti a Natale, possibili deroghe» (Di sabato 21 novembre 2020) A Natale e Capodanno sarà possibile spostarsi tra regioni? E quanti congiunti sarà possibile invitare per pranzo e cenone? Le considerazioni della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa Leggi su corriere (Di sabato 21 novembre 2020) Ae Capodanno sarà possibile spostarsi tra? E quantisarà possibile invitare per pranzo e cenone? Le considerazioni della sottosegretaria alla Salute Sandra

fiore_1926 : RT @SkyTG24: Covid, Zampa: 'Per Natale forse deroghe al divieto di spostamento fra le regioni' - SkyTG24 : Covid, Zampa: 'Per Natale forse deroghe al divieto di spostamento fra le regioni' - Pino__Merola : Covid, Zampa: “Per Natale forse deroghe al divieto di spostamento fra le regioni” - Pino__Merola : Covid, Zampa: “Per Natale forse deroghe al divieto di spostamento fra le regioni” - LuigiF97101292 : RT @Corriere: Zampa: «Se i numeri migliorano possibili deroghe per gli spostamenti tra regioni a Natale» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zampa Covid, Zampa: "A Natale a casa in pochi, feste vietate a Capodanno" TGCOM Natale e Covid, Zampa: «Spostamenti tra Regioni? Se contagi migliorano possibili deroghe»

Natale e Covid: lo spostamento tra regioni potrebbe essere possibile. Infatti, secondo quanto afferma la sottosegretaria Zampa ci potrebbero essere delle deroghe agli spostamenti tra regioni se ...

Covid, in Italia 692 vittime in 24 ore. Posti letto saturi in 19 regioni

Sono 34.767 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 2.500 meno di ieri, che portano il totale a 1.380.531.... Scopri di più ...

Natale e Covid: lo spostamento tra regioni potrebbe essere possibile. Infatti, secondo quanto afferma la sottosegretaria Zampa ci potrebbero essere delle deroghe agli spostamenti tra regioni se ...Sono 34.767 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 2.500 meno di ieri, che portano il totale a 1.380.531.... Scopri di più ...