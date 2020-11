Covid | Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Il governo dovrebbe rendere obbligatorio il vaccino? Assolutamente no”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) “Ilobbligatori il vaccini anti-no”. Così Marco, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, che tornerà in onda sumercoledì 2 dicembre alle 21.25. “Se nessuno lo vuol fare, sono affari suoi perché per non essere contagiato ti è sufficiente il fatto di fartelo tu il, non è necessario che se lo facciano anche gli altri – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Quelli che non se lo fanno si beccheranno ilcon tutti i rischi. E comunque saranno ben più di quel 60 per cento che oggi dice di non volerlo fare, perché io voglio vedere quando vedrai il tuo vicino di casa o il tuo parente che se va in giro con la ...