Covid | Sport e salute | ripartiti 95 milioni a mondo sport

(Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il Cda diha approvato la ripartizione dei contributi pubblici aggiuntivi alivo per un totale di 95di euro. "Soldi - si legge in una nota ...

SkySport : Roma, Lorenzo Pellegrini negativo al Covid: ora la visita di idoneità - Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNUNCIO DELLA FEDERAZIONE SERBA: MILINKOVIC SAVIC POSITIVO AL COVID+++ #SportMediaset - Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - d_carella : RT @CancianiRenzo: È ormai chiaro che chi alimenta confusione,ansia e depressione non è il Covid ma questa schiera di chiacchieroni vanesi… - Corriere : L’ultima moda negli scacchi? Il doping tecnologico (e la colpa è anche del Covid) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sport

La Gazzetta dello Sport

Le misure anti-Covid investono anche le settimane bianche ... anche all’interno degli strumenti utili allo sport, come la fascia scaldacollo. Nel caso di eventi atmosferici, quali i temporali, sarà ...Forlì del Sannio come Betlemme, borgo in festa per la Natività Sono state registrate un migliaio di presenze, ieri sera, a Forlì del Sannio per la 1\^ edizione del presepe viven ...