Covid, riunione dell’Unità di crisi in Regione: lunedì si decide sulla ripresa delle lezioni in presenza (Di sabato 21 novembre 2020) Sarà quella di lunedì prossimo, 23 novembre, la giornata in cui si deciderà sulla ripresa delle lezioni in presenza in asili, nidi e prima classe della scuola elementare in Campania, ipotizzata per il 24 novembre prossimo da una ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ma solo se le condizioni relative ai contagi da Covid e ai ricoveri in ospedali lo consentissero. La questione è stata oggi sul tavolo in una riunione tra direttori delle Asl, presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e Unità di crisi regionale che ha preso atto delle attività di screening svolte sul territorio. lunedì prossimo “le Asl comunicheranno ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) Sarà quella diprossimo, 23 novembre, la giornata in cui siràinin asili, nidi e prima classe della scuola elementare in Campania, ipotizzata per il 24 novembre prossimo da una ordinanza del presidente della, Vincenzo De Luca, ma solo se le condizioni relative ai contagi dae ai ricoveri in ospedali lo consentissero. La questione è stata oggi sul tavolo in unatra direttoriAsl, presidente della, Vincenzo De Luca, e Unità diregionale che ha preso attoattività di screening svolte sul territorio.prossimo “le Asl comunicheranno ...

occhio_notizie : La regione Campania ha reagito con forza anche a questa seconda ondata dell'epidemia, senza trascurare l'assistenza… - ExPartibus : Covid-19 Campania, riunione in Regione e I verifica su screening scuola - - pietro_riccio : Covid-19 Campania, riunione in Regione e I verifica su screening scuola - - irpiniatimes1 : COVID-19, RIUNIONE IN REGIONE E PRIMA VERIFICA SI SCREENING SCUOLA - QPeriscopica : RT @Open_gol: Così il Cts ha stroncato Crisanti nella riunione di ieri -