Covid, rallenta il contagio: c’è attesa per l’allentamento delle restrizioni. Le date chiave (Di sabato 21 novembre 2020) Inizia il tanto atteso rallentamento dell’epidemia. L’Rt scende in tutto il Paese. Quello medio passa in una settimana da 1,7 a 1,18. Solo in Toscana, Abruzzo e Basilicata, è superiore a 1,25. L’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza proroga di altre due settimane la zona rossa in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta. Ma a leggere i dati Lombardia e Piemonte sono tecnicamente già in arancione. Il sistema di classificazione prevede che debba esserci un periodo di consolidamento del dato positivo prima di cambiare fascia e questo accadrà il 27 novembre. Dunque la settimana successiva, quando il governo varerà le nuove regole, potranno godere delle misure allentate non escludendo di poter essere addirittura in fascia gialla. Una possibilità che sembra invece esclusa per la Calabria — ancora in situazione critica — e per ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020) Inizia il tanto attesomento dell’epidemia. L’Rt scende in tutto il Paese. Quello medio passa in una settimana da 1,7 a 1,18. Solo in Toscana, Abruzzo e Basilicata, è superiore a 1,25. L’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza proroga di altre due settimane la zona rossa in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta. Ma a leggere i dati Lombardia e Piemonte sono tecnicamente già in arancione. Il sistema di classificazione prevede che debba esserci un periodo di consolidamento del dato positivo prima di cambiare fascia e questo accadrà il 27 novembre. Dunque la settimana successiva, quando il governo varerà le nuove regole, potranno goderemisure allentate non escludendo di poter essere addirittura in fascia gialla. Una possibilità che sembra invece esclusa per la Calabria — ancora in situazione critica — e per ...

In regione 7 decessi Da noi 113 positivi

Più lenta la curva epidemica. Ma i ricoveri nei reparti intensivi continuano a salire. Se il virus ha rallentato la sua corsa, totalizzando 512 nuovi casi (113 a Pesaro-Urbino) nel percorso delle nuov ...

