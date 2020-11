Covid: oggi si sono registrati 25 decessi, ecco chi sono le vittime (Di sabato 21 novembre 2020) Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia i venticinque decessi afferiscono a: una donna di 96 anni di Polcenigo deceduta in ospedale, una donna di 95 anni di Gorizia morta ... Leggi su udinetoday (Di sabato 21 novembre 2020) Nel dettaglio dei dati odierni sul-19 in Friuli Venezia Giulia i venticinqueafferiscono a: una donna di 96 anni di Polcenigo deceduta in ospedale, una donna di 95 anni di Gorizia morta ...

