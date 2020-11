Covid, nelle ultime 24 ore 34.767 contagiati ed altre 692 vittime. Meno ingressi nelle terapie intensive (Di sabato 21 novembre 2020) Confidando nei giorni a venire, si chiude l’ennesima settimana di ‘grandi numeri’, in merito alla situazione nuovi contagi. Dunque, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati eseguiti ben 237.225 tamponi, che hanno rivelato altri 34.767 casi di positività (non ‘malati’). Tra le regioni maggiormente colpite c’è ancora la Lombardia (8.853 nuovi contagi), poi la Campania (3.554), quindi il Veneto (3.567), il Piemonte (+2.886), l’Emilia Romana (+2.723), ed il Lazio (+2.658) Riguardo alle vittime, informa ancora il ministero della Salute, da ieri sono ne state registrate altre 692, che portano così il totale a 49.261 casi dall’inizio dell’emergenza. Calano vistosamente per fortuna gli ingressi nelle terapie intensive, ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 novembre 2020) Confidando nei giorni a venire, si chiude l’ennesima settimana di ‘grandi numeri’, in merito alla situazione nuovi contagi. Dunque,24 ore nel Paese sono stati eseguiti ben 237.225 tamponi, che hanno rivelato altri 34.767 casi di positività (non ‘malati’). Tra le regioni maggiormente colpite c’è ancora la Lombardia (8.853 nuovi contagi), poi la Campania (3.554), quindi il Veneto (3.567), il Piemonte (+2.886), l’Emilia Romana (+2.723), ed il Lazio (+2.658) Riguardo alle, informa ancora il ministero della Salute, da ieri sono ne state registrate692, che portano così il totale a 49.261 casi dall’inizio dell’emergenza. Calano vistosamente per fortuna gli, ...

Potenziato il personale per garantire l’assistenza medica. Don Igino Schiff: impressionante la velocità del contagio ...

