Covid, medici: emergenza posti letto negli ospedali, sature 19 Regioni (Di sabato 21 novembre 2020) E' emergenza posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, medicina interna e Malattie infettive), con 19 Regioni che risultano sature per i pazienti ricoverati. Lo segnala il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) E'nei repartieri internistici (Pneumologia,na interna e Malattie infettive), con 19che risultanoper i pazienti ricoverati. Lo segnala il ...

graziano_delrio : I nostri morti per l’orribile pandemia non sono numeri ma volti e nomi di padri e madri, nonni e lavoratori. La ded… - myrtamerlino : Improvvisamente (...) ci si è accorti che mancano i medici specializzati. Il solito problema di organizzazione. Si… - DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - ontoxy : ha parlato invece il professor Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano. 'La posizione di Crisanti è stata… - laperlaneranera : ??Il cosiddetto Covid-19 che altro non è che 'Coagulazione Intravascolare Diffusa' (trombosi) Per affrontarlo? Anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici Covid, medici: emergenza posti letto negli ospedali, sature 19 Regioni TGCOM Pfizer e BionTech chiedono l’approvazione di urgenza per i loro vaccini

Un vaccino trovato a tempo di record, da approvare a tempo di record. È questa la storia, detta in una frase sola, dei vaccini contro il Covid-19. Ora che le formule del vaccino sono state trovate e c ...

Coronavirus oggi: in Usa 190mila casi in 24 ore, 1,15 mln in 7 giorni. L'indice Rt scende in Italia a 1,18

? Usa, l’avvocato di Trump Rudy Giuliani in isolamento volontario? Cs Confindustria: risalita stoppata, rischio nuova caduta ? Superati sei milioni di contagiati in Brasile? Germania valuta proroga re ...

Un vaccino trovato a tempo di record, da approvare a tempo di record. È questa la storia, detta in una frase sola, dei vaccini contro il Covid-19. Ora che le formule del vaccino sono state trovate e c ...? Usa, l’avvocato di Trump Rudy Giuliani in isolamento volontario? Cs Confindustria: risalita stoppata, rischio nuova caduta ? Superati sei milioni di contagiati in Brasile? Germania valuta proroga re ...