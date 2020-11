Covid, Lillo è guarito. E fuori dall’incubo rivela: «Quando m’hanno tolto l’ossigeno ho ballato» (Di sabato 21 novembre 2020) Covid, Lillo è guarito ed è tornato a casa. Finalmente è fuori dal tunnel del virus, libero da affanni e paure. E così, rivolgendosi agli amici della radio e ai suoi fan, svela in un videomessaggio la prima cosa che ha fatto appena avuta dai medici la conferma dell’agognata guarigione. E racconta a tutti, dopo i dovuti ringraziamenti, il gesto liberatorio. Il momento di abbandono al sollievo e all’ottimismo vissuto dopo lunghi giorni di malattia e ansia. Lillo fuori dal tunnel del Covid «Sapete cosa ho fatto Quando il medico mi ha tolto il supporto di ossigeno e mi ha detto: “dai ora puoi muoverti, puoi camminare, puoi farlo con il tuo respiro”? Ho messo le cuffiette e piano piano, senza esagerare, ho ballato». ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020)ed è tornato a casa. Finalmente èdal tunnel del virus, libero da affanni e paure. E così, rivolgendosi agli amici della radio e ai suoi fan, svela in un videomessaggio la prima cosa che ha fatto appena avuta dai medici la conferma dell’agognata guarigione. E racconta a tutti, dopo i dovuti ringraziamenti, il gesto liberatorio. Il momento di abbandono al sollievo e all’ottimismo vissuto dopo lunghi giorni di malattia e ansia.dal tunnel del«Sapete cosa ho fattoil medico mi hail supporto di ossigeno e mi ha detto: “dai ora puoi muoverti, puoi camminare, puoi farlo con il tuo respiro”? Ho messo le cuffiette e piano piano, senza esagerare, ho». ...

