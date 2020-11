Covid, la ricoverano dopo 11 ore di attesa al pronto soccorso: il giorno successivo madre muore a 41 anni (Di sabato 21 novembre 2020) Tragedia all'ospedale di Barletta, la donna aveva un figlio di 14 mesi. Cardiologo si sfoga sui social: "Non abbiamo personale e strumenti adeguati, probabilmente sono state le misure inefficaci per contrastare il virus ad ucciderla" Leggi su repubblica (Di sabato 21 novembre 2020) Tragedia all'ospedale di Barletta, la donna aveva un figlio di 14 mesi. Cardiologo si sfoga sui social: "Non abbiamo personale e strumenti adeguati, probabilmente sono state le misure inefficaci per contrastare il virus ad ucciderla"

SECONDIGLIANO – Il coronavirus continua a mietere vittime, morto il dott. Raffaele De Iasio. Il responsabile sanitario del carcere di Secondigliano è deceduto questa mattina, era ricoverato da giorni ...

Barletta, mamma 41enne muore dopo aver contratto Covid, ha aspettato ricovero per 12 ore

«Strazio, dolore profondo per una giovane mamma di Trani, morta dopo essere stata 11 ore in attesa al pronto soccorso di Barletta. Come già denunciato da chi lavora in quell'ospedale, lì e non solo lì ...

