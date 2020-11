Covid, la Cina scarica le responsabilità del virus: “E’ nato in Italia” (Di sabato 21 novembre 2020) Il Covid-19 viene dall’Italia. La propaganda cinese starebbe sfruttando lo studio realizzato dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano per persuadere i suoi cittadini che il virus avrebbe visto la sua origine in Europa, e precisamente nel Belpaese. La Cina scarica le colpe sull’Europa: “Il Covid-19 nasce in Italia” Lo studio dell’Int in realtà propone un’ipotesi importante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 novembre 2020) Il-19 viene dall’Italia. La propaganda cinese starebbe sfruttando lo studio realizzato dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano per persuadere i suoi cittadini che ilavrebbe visto la sua origine in Europa, e precisamente nel Belpaese. Lale colpe sull’Europa: “Il-19 nasce inLo studio dell’Int in realtà propone un’ipotesi importante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fontana3Lorenzo : Pazzesco?? Il governo italiano, con lo scoppio della pandemia di marzo, nonostante il loro silenzio, il ritardo nel… - AlessLongo : Un collega di repubblica 'carcerato' in quarantena covid da 26 giorni in cina. Dedicato agli stolti che invidiano i… - MediasetTgcom24 : Covid, dalla Cina arriva il vaccino 'diverso' CoronaVac: basato sul virus inattivato, induce rapidamente anticorpi… - artistep : RT @matteosalvinimi: INCREDIBILE. Ora la Cina individua nell’Italia il luogo d’origine del Covid!!! Tra menzogne, segreti e ritardi, la dit… - andreamerloK : RT @g_natalizia: La Cina sta usando studi italiani - secondo cui #COVID era presente nel nostro Paese a sett-ott 2019 - per smontare l'accu… -