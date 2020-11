Covid Italia, bollettino oggi: nuovi contagi (34.767) e morti (692) in calo. Frena l'aumento delle terapie intensive (Di sabato 21 novembre 2020) Covid, il bollettino di oggi 21 novembre 2020. Sono 34.767 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 692 morti. Il virus rallenta la sua corsa ma è ancora presto per dire che sia una Frenata... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 21 novembre 2020), ildi21 novembre 2020. Sono 34.767 icasi nelle ultime 24 ore e 692. Il virus rallenta la sua corsa ma è ancora presto per dire che sia unata...

