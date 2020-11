Covid, Ilaria Capua: “Usiamo cinema e teatri per la campagna di vaccinazione” (Di sabato 21 novembre 2020) Usare i cinema e i teatri chiusi per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). È la proposta della virologa Ilaria Capua che, sul Corriere della Sera, spiega: “Esiste un problema reale di distribuzione e stoccaggio a basse temperature con delle notevoli complessità logistiche". Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Usare ie ichiusi per ladi vaccinazione contro il-19 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). È la proposta della virologache, sul Corriere della Sera, spiega: “Esiste un problema reale di distribuzione e stoccaggio a basse temperature con delle notevoli complessità logistiche".

Corriere : Proposta di Ilaria Capua: usiamo i cinema vuoti per somministrare il vaccino contro il Covid - HuffPostItalia : Covid, Ilaria Capua: 'Creiamo i Cinevax per le vaccinazioni' - infoitsalute : Covid, Ilaria Capua: 'Creiamo i Cinevax per le vaccinazioni' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, Ilaria Capua: “Usiamo cinema e teatri per la campagna di vaccinazione” - italskipper : Covid, Ilaria Capua: 'Creiamo i Cinevax per le vaccinazioni' -