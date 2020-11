Covid, Ilaria Capua: "Creiamo i Cinevax per le vaccinazioni" (Di sabato 21 novembre 2020) La virologa Ilaria Capua ha un’idea per quando scatterà la vase delle vaccinazioni per il Covid: In un’ottica di ottimizzazione delle risorse - scrive sul Corriere della sera - e con lo spirito di sostenere uno dei settori che più hanno sofferto e che più soffriranno nei mesi a venire si potrebbe trovare una convergenza insperata. Quella di far incontrare virtuosamente due settori sostanzialmente disgiunti paralleli ed indipendenti: quello della sanità pubblica e quello dell’intrattenimento. In onore e in memoria delle donne e degli uomini di spettacolo che sono volati via, perché non esplorare un piano di distribuzione e somministrazione del vaccino che sfrutti i cinema ed i teatri oggi vuoti che — a pensarci bene — risulterebbero particolarmente funzionali a questo tipo di attività. Sono in perdita, ed è difficile ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) La virologaha un’idea per quando scatterà la vase delleper il: In un’ottica di ottimizzazione delle risorse - scrive sul Corriere della sera - e con lo spirito di sostenere uno dei settori che più hanno sofferto e che più soffriranno nei mesi a venire si potrebbe trovare una convergenza insperata. Quella di far incontrare virtuosamente due settori sostanzialmente disgiunti paralleli ed indipendenti: quello della sanità pubblica e quello dell’intrattenimento. In onore e in memoria delle donne e degli uomini di spettacolo che sono volati via, perché non esplorare un piano di distribuzione e somministrazione del vaccino che sfrutti i cinema ed i teatri oggi vuoti che — a pensarci bene — risulterebbero particolarmente funzionali a questo tipo di attività. Sono in perdita, ed è difficile ...

