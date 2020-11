Covid, il sottosegretario Zampa: 'Per Natale possibili deroghe sugli spostamenti tra Regioni' (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo Natale nell'epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo Dpcm e saranno fissate le nuove disposizioni anti-virus valide anche per il periodo delle feste. Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Il primonell'epoca delinizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo Dpcm e saranno fissate le nuove disposizioni anti-virus valide anche per il periodo delle feste. Le ...

Roma, 21 novembre 2020 - Medico, 67 anni, una vita nella Protezione civile e tra i disastri, un'esperienza nei Paesi più martoriati del mondo. Zampa: 'Cenone in pochi' (e forse anche spostamenti). Cor ...

Roma, 21 novembre 2020 - Medico, 67 anni, una vita nella Protezione civile e tra i disastri, un'esperienza nei Paesi più martoriati del mondo. Zampa: 'Cenone in pochi' (e forse anche spostamenti). Cor ...