Covid, il Cts contro le parole di Crisanti sul vaccino: "Inaccettabili" (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo le polemiche per le parole di Andrea Crisanti - che sul vaccino contro il Covid aveva detto: a gennaio “senza i dati non me lo faccio” - arriva anche la reazione del Cts. Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione di venerdì, ha bollato come “Inaccettabili” le frasi del direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova. Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo le polemiche per ledi Andrea- che sulilaveva detto: a gennaio “senza i dati non me lo faccio” - arriva anche la reazione del Cts. Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione di venerdì, ha bollato come “” le frasi del direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova.

reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Le geopolitica e la distribuzione del vaccino anti Covid-19 ? Il vaccino italiano ?… - SkyTG24 : Covid, il Cts contro le parole di Crisanti sul vaccino: 'Inaccettabili' - Moixus1970 : RT @FraBaraghini: “La posizione di Crisanti è stata travisata, era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti.… - bfer4 : @StaseraItalia @aleCattaneo79 Molti dubitano delle capacità di Arcuri per le vaccinazioni covid. Ma alcuni osserva… - Miky_Vi : RT @FraBaraghini: “La posizione di Crisanti è stata travisata, era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti.… -