Covid | il bollettino di oggi | 34 767 nuovi casi e 692 morti | +10 intensiva

(Di sabato 21 novembre 2020)21 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 34.767 icontagi da coronavirus rilevatisu 237.225 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tamponiè al 14,6%, in calo di un punto rispetto a ieri. Ancora molto alto il numero dei decessi, sono 692 nelle ultime 24 ore. Il totale deiperda inizio emergenza in Italia è ora di 49.261. (segue dopo la foto) In terapiaci sono 3.758 persone, 10 in più di ieri. Gli attuali positivi salgono di 14.570, in totale sono 791.746. I dimessi/guaritisono quasi 20mila, in tutto hanno superato il virus 539.524 persone. Da inizio pandemia in Italia ...