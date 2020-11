Covid, il bollettino dello Spallanzani: 241 positivi e 41 pazienti in terapia intensiva (Di sabato 21 novembre 2020) In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 241 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono 41 i pazienti ricoverati. I pazienti dimessi e ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) In questo momento sono ricoverati allodi Roma 241al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Insono 41 iricoverati. Idimessi e ...

