Covid, i sindacati sul piede di guerra: la dura lettera inviata al Cardarelli

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Le sigle sindacali Aaroi-Emac, Anaao-Asmd, Cimo-Fesmed Anpo e Cobas Pi comparto medico hanno inviato una nota ai dirigenti del Cardarelli per essere messi al corrente della mancanza di sicurezza sul lavoro denunciata dal personale iscritto ai sindacati. A riportarlo è Cronache della Campania. "A seguito delle incessanti ed inquietanti segnalazioni che quotidianamente ci pervengono, sia dagli iscritti che dal personale del comparto, circa la non appropriata istituzione dei percorsi assistenziali e riguardo l'assembramento degli operatori del settore che insiste attualmente sia nei reparti Covid che nelle unità operative accorpate, con inevitabile ripercussione negativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla garanzia delle cure, si richiede con estrema urgenza di conoscere: il numero preciso del personale ...

