Covid, i medici lanciano l'allarme: mancano posti letto nei reparti: sature 19 Regioni (Di sabato 21 novembre 2020) È emergenza per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, medicina interna e Malattie infettive). Dal confronto, regione per regione, dei posti letto nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l'attuale numero dei ricoveri Covid-19, emerge "un quadro drammatico": il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all'87%. Solo Molise e FVG sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). Sono in allarme 19 Regioni o PA. Lo rileva l'Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri. Questa la percentuale di saturazione dei posti letti Covid nei reparti ospedalieri internistici, regione per ...

