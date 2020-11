Covid | Fp Cgil Salerno | “Professionisti del Ruggi indispensabili ma dimenticati”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Fpaccende i riflettori sul lavoro svolto in questi mesi di pandemia dai tecnici dei laboratoridell’Asl e dell’azienda ospedaliera che, ogni giorno, analizzando centinaia di tamponi per assicurare in tempi rapidi gli esiti ai cittadini. “Tecnici, biologi ed in infermieri, precari e non – ricorda in una nota il sindacato – che ogni giorno, con ritmi infernali, sostengono la difficile macchina del tracciamento, utile a certificare la presenza o meno del virus. Una prima linea dimenticata, che necessita di un lavoro di attenzione e di grande professionalità, a partire dall’accettazione dei tamponi, agli inserimenti in anagrafica, passando per l’estrazione del materiale genetico, l’amplificazione e la lettura in real time e la conseguente validazione del risultato con relativa ...