Covid | facciamo fatica a riconoscere il volto di chi indossa la mascherina

Se vi è capitato di incrociare un amico che indossava la mascherina, ma non siete riusciti a riconoscerlo, non dubitate delle vostre facoltà mentali: quando la metà inferiore del viso è coperta, la ...

Un esperimento ha verificato che la nostra capacità di identificare le facce può incepparsi quando guardiamo qualcuno con la mascherina chirurgica ...

Covid:muore a 41 anni in Puglia,attesa 11 ore prima ricovero

BARI, 21 NOV - Aveva febbre e tosse da una settimana Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, che è morta giovedì dopo aver contratto il Covid. Il decesso è avvenuto nell' ...

