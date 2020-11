Covid | Cts | Parole di Crisanti sui vaccini inaccettabili

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 novembre 2020) “”. Così il Comitato tecnico scientifico nella riunione di ieri ha bollato ledel microbiologo dell’università di Padova Andreasul vaccino per il. Tutte le azioni che riguardano i, in Italia e nel mondo, sottolinea il Cts nel resoconto dell’incontro, “vengono fatte sotto rigidissimi controlli” da parte delle agenzie regolatorie internazionali e dell’Aifa. Sono dunque da “censurare” le dichiarazioni di, sia per i contenuti “errati” sia per la “superficialità” con cui sono state pronunciate. “Sarebbe opportuno – conclude il Comitato – evitare posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la scientificità della questione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.