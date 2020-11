Covid: Crescita di depositi in banca del 7%, gli italiani corrono ai risparmi (Di sabato 21 novembre 2020) La liquidità delle famiglie e delle imprese nel nostro paese è cresciuta superando il Pil e sfiorando i 2 miliardi di euro. È questo quanto emerge dallo studio di Unimpresa sui dati della banca d’Italia. A settembre 2020 si è visto un aumento del 7% (quasi 122 miliardi) e del 4% rispetto allo scorso febbraio. Aumento della liquidità in banca Si è registrato un aumento anche della liquidità dei conti correnti con una Crescita dell’8%. Molti italiani a causa della pandemia di Covid hanno depositato in banca denaro e riserve, “i salvadanai” degli italiani ammonterebbero a mille miliardi mentre le imprese a circa 365 miliardi. Le somme che sono state depositate si possono riassumere in fondi di investimento (314 miliardi), imprese familiari (74 miliardi), ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) La liquidità delle famiglie e delle imprese nel nostro paese è cresciuta superando il Pil e sfiorando i 2 miliardi di euro. È questo quanto emerge dallo studio di Unimpresa sui dati dellad’Italia. A settembre 2020 si è visto un aumento del 7% (quasi 122 miliardi) e del 4% rispetto allo scorso febbraio. Aumento della liquidità inSi è registrato un aumento anche della liquidità dei conti correnti con unadell’8%. Moltia causa della pandemia dihanno depositato indenaro e riserve, “i salvadanai” degliammonterebbero a mille miliardi mentre le imprese a circa 365 miliardi. Le somme che sono state depositate si possono riassumere in fondi di investimento (314 miliardi), imprese familiari (74 miliardi), ...

ricpuglisi : Quelli che discettavano di crescita esponenziale del COVID 19 in Italia di cosa si occupano attualmente? - Agenzia_Ansa : In #Austria torna il #lockdown totale, crescita record dei contagi da #Covid. Il cancelliere Kurz: 'Non incontrate… - fisco24_info : Covid: per negozi e ristoranti-bar crisi più pesante: Unioncamere, ma c'e' un 8% con fatturati in crescita - stefanomlg : RT @WineNewsIt: In negativo per imprese del #vino, ai tempi del #Covid, #canali #Horeca (in rosso per 91%), #dettaglio (per 3 su 4), #expor… - eire_dani : RT @GiovaQuez: Speranza a FarmacistaPiù: 'Primi segnali in controtendenza dopo settimane di crescita vertiginosa si vedono, ma sono ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crescita Covid, gli stimoli alla crescita (+0,7%) non salvano l'auto (-24,3%) FIRSTonline Speranza: "Guai a interpretare segnali come un liberi tutti"

ROMA - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto a Farmacistapiù facendo il punto sull'attuale situazione italiana relativa al Covid-19: "I primi segnali in controtendenza dopo le sett ...

Covid, Mila Lombardi: “Niente allarmismi, ma massima attenzione”

“Niente allarmismi, ma massima attenzione”. Benevento, appello ai cittadini della Consigliera Mila Lombardi: “Il numero di positivi Covid ricoverati attualmente presso le strutture ospedaliere, e la r ...

ROMA - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto a Farmacistapiù facendo il punto sull'attuale situazione italiana relativa al Covid-19: "I primi segnali in controtendenza dopo le sett ...“Niente allarmismi, ma massima attenzione”. Benevento, appello ai cittadini della Consigliera Mila Lombardi: “Il numero di positivi Covid ricoverati attualmente presso le strutture ospedaliere, e la r ...