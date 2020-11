Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione (Di sabato 21 novembre 2020) Quasi la metà degli studenti italiani è a casa in didattica a distanza. Per chi frequenta, ai casi di positività riscontrati seguono quarantena e chiusure di singole classi o interi istituti. Ecco la situazione nelle regioni e alcune delle scuole dove sono stati segnalati dei contagi Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Quasi la metà degli studenti italiani è a casa in didattica a distanza. Per chi frequenta, ai casi di positività riscontrati seguono quarantena e chiusure di singole classi o interi. Ecco laregioni e alcune delledove sono stati segnalati dei

Agenzia_Ansa : #Covid studio australiano: 'I contagi reali in media 6 volte più alti'. . Il tracciamento migliore in Corea del Sud… - Adnkronos : ++#CovidItalia, 37.242 nuovi contagi e altri 699 morti++ - LaStampa : “Restituite le bombole d’ossigeno vuote: dobbiamo riempirle per i pazienti Covid”. La mappa interattiva dei contagi - tupacshakurmofo : RT @SkyTG24: Covid-19, in Italia 37.242 nuovi contagi: regione per regione, i casi più preoccupanti - tupacshakurmofo : RT @SkyTG24: Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Coronavirus: 37.242 nuovi contagi, 699 morti, 21.035 guariti con 238.077 tamponi Rai News I reparti Covid si allargano: 100 posti in più

La direttrice sanitaria Cristina Marchesi: "Scelte fatte col bilancino senza coinvolgere oncologia, traumatologia o urgenze" ...

Petizione online "Un’area prelievi anche a Rho"

Una raccolta di firme su Change.org per chiedere "alle autorità territoriali competenti ossia Comune, Ats Milano e Asst Rhodense di attivarsi affinché venga istituito anche a Rho un punto tamponi, anc ...

La direttrice sanitaria Cristina Marchesi: "Scelte fatte col bilancino senza coinvolgere oncologia, traumatologia o urgenze" ...Una raccolta di firme su Change.org per chiedere "alle autorità territoriali competenti ossia Comune, Ats Milano e Asst Rhodense di attivarsi affinché venga istituito anche a Rho un punto tamponi, anc ...