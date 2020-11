Covid | Bruxelles | abbiamo assicurato 1 | 2 mld dosi vaccini

(Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) -, 21 NOV - "Un vaccino sicuro ed efficace è il nostro modo migliore per sconfiggere il virus. Finoraalmeno 1,2 miliardi didipromettenti per gli ...

"Un vaccino sicuro ed efficace è il nostro modo migliore per sconfiggere il virus. Finora abbiamo assicurato almeno 1,2 miliardi di dosi di vaccini promettenti per gli europei e il mondo. (ANSA) ...È andata avanti fino a notte l’ennesima tornata di calcoli per far partire i nuovi aiuti all’economia colpita dalla crisi del Coronavirus ... nell’ultimo programma di bilancio (Dpb) inviato a ...