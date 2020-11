Covid | Bruxelles | ' Abbiamo assicurato 1 | 2 miliardi di dosi di vaccino'

(Di sabato 21 novembre 2020) La Commissione europea ha 'finora 1,2didi vaccini promettenti per gli europei e per il mondo'. Lo scrivono su Twitter i vertici di, spiegando: 'Unsicuro ...

ANSA Nuova Europa

BRUXELLES, 21 NOV - "I vaccini aiuteranno il mondo a superare la pandemia. Al summit del G20 ho chiesto di investire 4,5 miliardi di dollari entro la fine del 2020 attraverso 'ActAccelerator' per l'ap ...La Commissione europea ha "assicurato finora 1,2 miliardi di dosi di vaccini promettenti per gli europei e per il mondo". Lo scrivono su Twitter i vertici di Bruxelles, spiegando: "Un vaccino sicuro e ...